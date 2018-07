Jobs admite problema de saúde, mas segue na Apple

O fundador e diretor-executivo da fabricante de computadores americana Apple, Steve Jobs, admitiu nesta segunda-feira que está se submetendo a um tratamento por "desequilíbrio hormonal". Em nota, Jobs admitiu que tem problemas de saúde há vários meses e disse que vai permanecer à frente da empresa. "Eu perdi muito peso durante 2008", disse. "Os médicos acham que descobriram a causa: um desequilíbrio hormonal que está me 'roubando' proteínas que o meu corpo necessita para permanecer saudável." O conselho de diretores da Apple também divulgou um comunicado em que afirma que Jobs merece "total apoio" durante sua recuperação. Rumores Os rumores sobre o estado de saúde de Jobs se intensificaram no mês passado, quando o executivo anunciou que não faria sua tradicional participação no Macworld, a conferência anual em que a Apple apresenta seus novos produtos e que ocorre nesta semana em San Francisco, na Califórnia. Jobs, que teve câncer no pâncreas em 2004, vinha também aparecendo cada vez mais magro. O executivo disse que decidiu divulgar "algo tão pessoal" para acabar com os rumores, "para que todos possamos relaxar e aproveitar o evento de amanhã". Segundo Jobs, seus médicos estimam que a recuperação leve alguns meses. Os rumores sobre sua saúde também provocaram insegurança sobre a situação da empresa. "Dei mais do que tudo de mim à Apple nos últimos 11 anos. Eu serei o primeiro a tomar a iniciativa e dizer à Diretoria se não puder mais continuar a cumprir meus deveres como CEO (chief executive officer) da Apple", disse Jobs. Em seu comunicado, a diretoria da Apple afirmou que, "se chegar o dia em que Steve queira se aposentar, ou por outros motivos não possa continuar a cumprir suas obrigações como CEO da Apple, vocês irão saber". Jobs foi um dos fundadores da Apple, em 1976. Ele deixou a empresa em 1985, mas retornou em 1997. Em 2000, reassumiu o cargo de CEO. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.