Joelmir Beting está internado em estado grave em SP O jornalista Joelmir Beting, de 75 anos, sofreu um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVE) no domingo (25), no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde está internado desde o dia 22 de outubro. De acordo com o boletim médico emitido pelo hospital, "seu estado é grave, mas estável".