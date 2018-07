Joelmir Beting permanece internado em estado grave

São Paulo, 28 - O jornalista Joelmir Beting, de 75 anos, permanece internado em estado grave no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Beting sofreu um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVE) no domingo, 25. Ele está sedado, respira com auxilio de aparelhos e continua submetido à diálise.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, não houve mudança no quadro clínico do jornalista e um novo boletim médico será divulgado somente com autorização da família.

Joelmir Beting está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 22 de outubro para tratar de uma doença autoimune. Beting apresentava melhora quando sofreu o acidente vascular, diz o último boletim medico assinado pelo cardiologista Antonio Carlos Lopes.