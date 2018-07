Joelmir Beting sofre derrame e está na UTI

Segundo boletim médico divulgado ontem, Beting, de 75 anos, está internado no hospital desde o dia 22 de outubro, para tratar uma doença autoimune da qual vinha se recuperando bem - segundo familiares, havia a possibilidade de ele voltar a trabalhar normalmente no prazo de um ano. No domingo, porém, ele sofreu o AVE.

De acordo com o boletim médico, assinado pelo superintendente Miguel Cendoroglo Neto e pelo cardiologista Antonio Carlos Lopes, Beting encontrava-se sedado, respirando com auxílio de aparelhos e em diálise. Seu estado era grave, mas estável.