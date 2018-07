Jogador Adriano é multado após recusar bafômetro no RJ O jogador de futebol Adriano, de 31 anos, teve a carteira de motorista apreendida ao se recusar a fazer o teste do bafômetro numa blitz da Operação Lei Seca na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sábado, dia 7. Segundo o governo do Estado, o Imperador, como é conhecido, também foi multado em R$ 1.915,40 e perdeu sete pontos na carteira.