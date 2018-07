Jogador brasileiro é encontrado morto O brasileiro Marcelo da Silva Moço, de 30 anos, foi encontrado morto no porão de sua casa, em Parndorf, a leste de Viena, na Áustria. O atleta estaria deprimido por causa do divórcio recente e por sentir saudade do Brasil e da filha de 8 anos. Marcelo, irmão do jogador Marco Aurélio, o Jacozinho (ex-Ponte Preta, Matonense, Flamengo, São Caetano e Sport), começou no Flamengo, jogando depois por times do interior paulista e ainda Blooming (Bolívia) e Rabotnick (Macedônia).