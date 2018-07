Jogador congolês luta pela vida após sofrer colapso durante jogo na Inglaterra

O jogador congolês Fabrice Muamba luta pela vida após sofrer um colapso durante os minutos finais do primeiro tempo da partida entre o Tottenham e o Bolton Wanderers, neste sábado, em Londres.

O atleta de 23 anos caiu sozinho aos 41 minutos do primeiro tempo da partida. Uma equipe de resgate entrou no campo e tentou ressuscitar, sem sucesso, o meia do Bolton usando um desfibrilador.

O incidente causou comoção entre os jogadores e entre os que acompanhavam a partida da English Premier League.

Os torcedores começaram a cantar o nome do jogador, enquanto ele era retirado em uma maca do meio campo.

Segundo o repórter Ian Dennis, da BBC Radio 5, o jogador não recuperou a consciência e agora luta pela vida no hospital para onde foi levado.

O jogo, que estava empatado em 1 a 1, acabou sendo suspenso após o incidente.