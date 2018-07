Jogador cubano de futebol desaparece nos EUA

As autoridades dos EUA não quiseram comentar sobre o paradeiro do zagueiro Yosmel de Armas, que não acompanhou a equipe na terça-feira na saída do hotel em Nashville, segundo o canal local de TV WZTV Fox-17.

Outro jogador cubano disse à WZTV que De Armas deixou a equipe.

O zagueiro não entrou em campo na segunda-feira à noite, na partida final do torneio pré-olímpico, contra o Canadá. Na ocasião, o técnico cubano disse que De Armas estava doente e ficara no hotel. O zagueiro havia entrado em campo na goleada de 4 x 0 imposta por El Salvador no sábado à noite.

Há vários casos de atletas cubanos que abandonam delegações durante viagens para fora do país, trocando o regime comunista por carreiras potencialmente lucrativas como profissionais.

Em 2009, durante os Jogos Pan-Americanos no Rio, dois pugilistas deixaram a delegação cubana. Em 2008, sete atletas da seleção olímpica de futebol desertaram na Flórida após um jogo contra os EUA.

(Por Tim Ghianni em Nashville)