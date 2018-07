Jogador de futebol morre ao cair de penhasco no Rio

Segundo a Polícia Civil, o rapaz, que atuava como meia-esquerda na Portuguesa, da Ilha do Governador (zona norte), percorria a trilha com um grupo de amigos. Quando passaram por uma cascata, distante 1.300 metros da Mansão Laje, ele decidiu tirar fotos do local e começou a se afastar da trilha à procura de um ângulo melhor. Ultrapassou um tronco instalado pela direção do parque como limite de segurança e, andando de costas, escorregou pelo penhasco. Quando os bombeiros conseguiram chegar ao corpo, ele estava morto.

Segundo a direção do parque, nunca havia sido registrado acidente com morte nessa trilha ou em suas imediações. A instituição recomenda que as pessoas nunca caminhem fora das trilhas.