Jogador é assassinado após roubar um carro Gabriel Costa, de 18 anos, jogador das categorias de base do Fluminense, que estava desaparecido desde maio, foi assassinado por traficantes após roubar um carro e levá-lo para uma favela de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com a Polícia Civil. Dois acusados de matar Costa foram presos nesta segunda-feira, 2. Ele teria roubado um carro e levado para o Parque São Francisco de Paula. O chefe do tráfico na comunidade proíbe que veículos sejam escondidos ali. Por isso, teria pedido a morte do jogador. O corpo foi esquartejado e jogado em um rio.