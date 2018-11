Jogadores frequentes de videogame têm mais massa cinzenta Cientistas provaram que os cérebros dos adolescentes que jogam videogame com regularidade têm maior massa cinzenta. Isso acontece no estriado ventral esquerdo, a parte mais importante do sistema de recompensas do órgão, também ligada ao vício. "Essa região é ativada sempre que a pessoa sente ou antecipa prazer, como comida e sexo", diz Simone Kühn, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Ghent, na Bélgica, que liderou o estudo publicado na Translational Psychiatry. A pesquisa escaneou o cérebro de 154 adolescentes que jogavam, em média, 12 horas por semana. Mas a equipe não conseguiu responder a uma questão crucial: o uso do videogame aumenta a massa cinzenta ou é o contrário, quem tem mais massa tende a ter mais prazer e, por isso, joga mais? "Vamos continuar o estudo." / RAFAEL ABRAHAM