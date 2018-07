Jogar bituca de cigarro no chão dará multa em Sorocaba

De acordo com o autor da proposta, o vereador Francisco Moko Yabiku (PSDB), a aplicação das multas só irá valer após ampla campanha educativa. O projeto prevê a colocação de cartazes de advertência em local visível em áreas como bares, restaurantes e prédios públicos. Ao defender a aprovação, Yabiku leu mensagens de munícipes favoráveis à proposta, entre elas a de um estudante que reclamava do acúmulo de bitucas em frente à sua escola.

O parlamentar destacou o prejuízo ambiental que as pontas de cigarro representam e afirmou que, no caso de Sorocaba, é preciso evitar que cheguem ao rio que dá nome à cidade e corta a área urbana. "Experiências demonstram que vinte bitucas misturadas à água correspondem a um litro de esgoto doméstico", justificou. O vereador José Crespo (DEM) contestou itens do projeto, como o fato de aceitar a delação como prova para aplicação da multa, mas votou a favor.

Yabiku afirmou que a ideia da delação tem forte simbolismo. "Todos devem policiar uns aos outros." Ele destacou o caráter ambiental e educacional da proposta. "No Brasil, o descarte de bitucas nas ruas aumentou consideravelmente com a entrada em vigor da lei antifumo. Com a proibição de se fumar em ambientes fechados, as ruas se encheram de bitucas de cigarro, que são levadas pelas chuvas aos rios e mananciais." A proposta recebeu o apoio de Luis Santos (PMN). "Espero que este projeto gere uma ação de conscientização coletiva", disse.

A lei antifumo, que proíbe acender cigarros em bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e lugares fechados de acesso público, está em vigor no Estado de São Paulo desde maio de 2009. Nesse período, foram aplicadas pouco mais de 1,1 mil multas por infração à norma.