Jogo de críquete aproxima líderes da Índia e do Paquistão

Os líderes cumprimentaram com um aperto de mão as duas equipes na cidade de Mohali, no norte da Índia, numa partida de semifinal entre os vizinhos que já entraram em guerra por três vezes depois da Independência em 1947.

O entusiasmo em torno do críquete é tamanho nos dois países que vários paquistaneses cruzaram uma das fronteiras mais militarizadas do mundo para chegar ao estádio, onde milhões de indianos tiraram o dia de folga para assistir ao jogo.

"Aproveite o críquete, não é a guerra!", era a manchete do jornal indiano Mail Today. Foi a primeira vez, depois dos ataques de Mumbai, que as duas equipes se enfrentaram na casa de uma delas.

O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, convidou o premiê paquistanês, Yusuf Raza Gilani, para assistir ao jogo e discutir a retomada do processo de paz, embora a "diplomacia do críquete" deva avançar mais nos gestos do que apresentar um grande progresso para encerrar o conflito que dura décadas.

"Mantendo em vista os sentimentos da população de ambos os países, irei até lá expressar solidariedade à nossa equipe, assim como à equipe deles (indiana) e promover o críquete", disse Gilani a jornalistas antes de embarcar para a Índia.

Os ataques em Mumbai em 2008 salientaram a desconfiança entre os dois países, que disputam a Caxemira há décadas, em um conflito marcado por uma série de outras questões, desde divergências com relação à fronteira a conflitos por água.

O governo indiano atribui a militantes paquistaneses, em conluio com elementos do governo daquele país, incluindo a agência de espionagem do Paquistão, o ataque em Mumbai, que matou ao menos 166 pessoas.

Preocupado com seu legado, porém, Singh, que tem 78 anos, trabalha pela reconciliação com o Paquistão, apesar da apreensão dentro do próprio governo.

Numa medida importante para a construção da confiança antes da partida, Islamabad concordou na terça-feira que investigadores indianos viajassem ao Paquistão para investigar os ataques em Mumbai.

"No que diz respeito a nossas relações, estou feliz com a retomada das nossas conversações e com o fato de que as conversações dos secretários (do Interior) ocorreram de forma positiva", disse Gilani, referindo-se às conversações entre funcionários do alto escalão do governo nesta semana.