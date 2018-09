Jogo de futebol na Turquia tem plateia só de mulheres

Um dos mais importantes times de futebol da Turquia, o Fenerbahce, jogou em frente a uma multidão formada apenas por mulheres e crianças. O objetivo é reduzir a violência nos estádios.

As autoridades de futebol do país deram ordens para o time excluir os homens da torcida devido a uma invasão do campo.

Mais de 40 mil mulheres e crianças receberam ingressos grátis para o jogo entre o Fenerbahce e o Manisapor, que acabou em empate.

Os jogadores disseram que gostaram da experiência, com um clima mais amistoso na torcida, que aplaudia os dois times ao invés de entoar os tradicionais gritos de guerra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.