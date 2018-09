Jogo deve intensificar trânsito em SP a partir das 13h30 A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prevê trânsito intenso em São Paulo nas duas horas (entre 13h30 e 15h30) que antecedem o jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. No jogo de estreia do Brasil, dia 15 - ocorrido no mesmo horário -, o congestionamento atingiu 203 quilômetros meia hora antes da partida - o segundo maior registrado pela CET neste ano.