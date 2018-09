Jogo do Brasil muda horário dos bancos na sexta-feira Os bancos vão funcionar em horário diferente na sexta-feira, dia 2, por causa do jogo do Brasil contra a Holanda pelas quartas-de-final da Copa do Mundo, informou hoje a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Nas capitais e regiões metropolitanas, as agências funcionarão das 8 horas às 10h30 e das 14 horas às 16 horas. Nas cidades do interior, o expediente será das 8 horas às 10h30 e das 13h30 às 15h30.