Jogo do Brasil muda horários de serviços em São Paulo

Veja o que abre e o que fecha nas datas citadas acima:

Bancos: A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos irão funcionar no dia 15, das 8h às 14h. No segundo jogo do Brasil, que ocorrerá em um domingo, não haverá expediente. Na terceira partida, no dia 25, os bancos estarão abertos nas capitais e regiões metropolitanas das 8h às 10h30 e das 14h às 16h. No interior, o expediente será das 8h às 10h30 e das 13h30 às 15h30. Os bancos deverão afixar avisos em suas dependências sobre o horário de atendimento nos dias de jogos com antecedência mínima de 48 horas.

Repartições públicas: No dia 15 de junho, terça-feira, quando o Brasil enfrentará a seleção da Coreia do Norte, o expediente se encerra às 14 horas. Já no dia 25, sexta-feira, data da partida contra Portugal, o expediente começará às 14 horas.

Procon-SP: O atendimento nos postos de atendimento pessoal (dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) funcionará normalmente nos dias 15 e 25 de junho (das 7 às 19 horas). Já o atendimento telefônico (151) será feito no dia 15 de junho das 7 às 14 horas, e das 7h às 10h30 e das 14 às 19 horas no dia 25.

Poupatempo: Os Postos Poupatempo Fixos e Móveis que atendem na capital, Grande São Paulo e interior do Estado, e o Disque Poupatempo, funcionarão normalmente durante os jogos da seleção brasileira.

Sabesp: A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo informou que a Central de Atendimento 195 (ligação gratuita) funcionará normalmente durante os jogos. Para emergências em qualquer município do interior e litoral do Estado, a Sabesp mantém plantão permanente no 0800-055 0195, que atende 24 horas em todas as cidades operadas pela empresa fora da Região Metropolitana de São Paulo.

Transporte: A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia do Metropolitano (Metrô) utilizarão para as primeiras horas que antecedem aos jogos da seleção uma operação similar à chamada "Operação Pico", operando com frota máxima para atender àqueles usuários que irão se deslocar para assistir aos jogos. A segurança também será reforçada. A Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) vai oferecer no dia 15 o mesmo número de viagens dos horários de pico a partir das 13h30. No dia 20, a circulação seguirá com programação normal. No dia 25, às 11h, será efetuada operação normal dos dias úteis.

Saúde: Os hospitais, prontos-socorros os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionarão ininterruptamente. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades funcionarão no dia 15 até as 14 horas, e no dia 25 a partir das 14 horas.

Abastecimento: Não abrirão os mercados Central Leste, São Miguel, Lapa, Penha, Guaianases, Vila Formosa, Kinjo Yamato e Teotônio Vilela. O Mercado Municipal, do Ipiranga, Santo Amaro e Pirituba funcionarão normalmente. Todos os sacolões atenderão nos locais e horários habituais.

Educação: Não haverá aula nas creches e escolas municipais no período dos jogos. No dia 15, a turma da tarde não terá aula e no dia 25, os alunos da manhã estão dispensados.

Shoppings: A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) informou que a maioria dos empreendimentos terão as lojas fechadas 30 minutos antes das partidas e reabertas 30 minutos após o término. As praças de alimentação funcionarão normalmente.