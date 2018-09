Jogo do Brasil suspende rodízio de veículos em SP O rodízio municipal de veículos em São Paulo está suspenso a partir das 17 horas desta segunda-feira por causa da quarta partida da seleção brasileira na Copa do Mundo. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), o rodízio foi suspenso devido a previsão na redução do número de carros durante o pico da tarde.