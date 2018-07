Jogo online trabalha disciplinas escolares

Conteúdos de quatro disciplinas do ensino médio - química, física, matemática e biologia - foram transformadas em um jogo online, que está disponível gratuitamente no site ludoeducativo.com.br. Produzido pela empresa Spin-off Aptor com apoio da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o Ludo Educativo baseia-se em um clássico jogo indiano, o Pachisi, cujo objetivo é fazer com que o jogador chegue até o final do tabuleiro respondendo corretamente às questões que aparecem no percurso.