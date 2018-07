Jogo Rápido

Ídolos do tênis tentam arrecadar R$ 1,8 mi

Roger Federer, Rafael Nadal, Andre Agassi e Pete Sampras conquistaram ao todo 44 títulos de Grand Slam. O público do Masters de Indian Wells, nos Estados Unidos, terá a oportunidade de ver os quatro ídolos em quadra, no dia 12 de março, em jogo beneficente que pretende ajudar na reconstrução do Haiti, país afetado por um terremoto há pouco mais de um mês. O evento pretende arrecadar pelo menos US$ 1 milhão (R$ 1,82 milhões) para os haitianos.

DE OLHO NO APITO

Sertãozinho protesta contra a arbitragem

As arbitragens seguem descontentando torcedores, jogadores e dirigentes no Campeonato Paulista. Ontem, os dirigentes do Sertãozinho formalizaram protesto na Federação Paulista de Futebol (FPF) contra a arbitragem de Roberto Pereira Pires, que, segundo o clube, teria influenciado diretamente na derrota por 3 a 2 para o Santo André, na quarta-feira. O documento relata a anulação de um gol de Mendes e a não expulsão do zagueiro Marcel, autor do gol decisivo.

INTERNACIONAL

Festa na chegada de Abbondanzieri

O goleiro argentino Abbondanzieri teve recepção de gala da torcida do Internacional ontem à tarde, na chegada a Porto Alegre. Mais de 100 torcedores foram ao Aeroporto Salgado Filho, com bandeiras e instrumentos musicais para recepcionar o novo ídolo. O experiente goleiro, de 37 anos, chega para a disputa da Libertadores, da qual já foi campeão três vezes pelo Boca Juniors, seu ex-clube. Pato, como é conhecido, faz exames médicos hoje e depois vestirá nova camisa.

LIGA EUROPA

Grafite garante bom empate ao Wolfsburg

O ex-são-paulino Grafite brilhou ontem pelo Wolfsburg, ao marcar os dois no empate por 2 a 2 com o Villarreal, na Espanha. Com o resultado, basta um empate sem gols no jogo de volta para que o atual campeão alemão avance às oitavas da Liga Europa. Outro destaque brasileiro é Amauri, que fez os gols da virada por 2 a 1 da Juventus em cima do Ajax, em Amsterdã. Já o Liverpool teve trabalho em casa para bater por 1 a 0 o inexpressivo romeno Unirea Urziceni.