Jogo rápido

Internacional estreia hoje contra o Emelec

O Internacional estreia hoje pela Taça Libertadores, contra o Emelec, do Equador, às 21h50, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na lista com os 25 atletas escolhidos pelo técnico Jorge Fossati, ficaram de fora o lateral-esquerdo Eltinho e o meia Thiago Humberto. O técnico alegou que eles ainda não estão preparados para uma competição internacional.

COPA DOS CAMPEÕES

Reforçado, Barça desafia o Stuttgart

O Barcelona visita hoje o Stuttgart, na Alemanha, às 16h45, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final. O time catalão deverá contar com o retorno de Daniel Alves, Xavi e Ibrahimovic, que desfalcaram a equipe nas últimos jogos. No mesmo horário, o francês Bordeaux (com melhor campanha na fase de grupos) visita o Olympiacos.

ATLETISMO

Maurren diz que para após Londres/2012

Maurren Maggi anunciou, ontem, que se aposenta após a Olimpíada de Londres, em 2012, na qual pretende brigar por nova medalha de ouro - ela foi campeã do salto em distância em Pequim/2008. A atleta defenderá o São Paulo nos próximos três anos e seus salários serão pagos pela Nestlé. "Eles vão me ajudar a chegar em 2012."

NOVA PROFISSÃO

Vampeta vira técnico e assume o Nacional

O ex-volante Vampeta tem nova profissão: virou técnico e assumiu, ontem, o Nacional. A indicação veio do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, já que os dois times firmaram uma parceria - a equipe paulistana, que vai disputar a 4.ª (e última) Divisão do Campeonato Paulista, receberá jogadores que não serão aproveitados no Parque São Jorge.

DOPING

Inglês é o 1.º suspenso por uso de hGH

O inglês Terry Newton, jogador de rúgbi, entrou para a história: ele é o primeiro atleta a ser pego em teste antidoping por uso do hormônio de crescimento humano (hGH) - foi suspenso por dois anos."É um momento histórico, porque o hGH era uma substância indetectável. Agora mandamos um recado para os trapaceiros", comemorou Andy Parkinson, chefe da Agência Britânica Antidoping.