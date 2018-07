Jogo Rápido

Fla e São Paulo fazem clássico da 1.ª rodada

A CBF divulgou ontem a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano. Santos e Palmeiras estreiam no dia 8 de maio. A equipe alvinegra enfrenta o Botafogo, às 18h30, no Engenhão, enquanto os palmeirenses recebem o Vitória no mesmo horário. No dia seguinte, os últimos campeões fazem o primeiro clássico da competição. O São Paulo (vencedor em 2006, 2007 e 2008) joga com o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã. Na mesma hora, Corinthians x Atlético-PR.

NATAÇÃO

Poliana defende o Corinthians até 2012

O Corinthians já anunciou sua primeira estrela da natação. Poliana Okimoto (foto), campeã do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas, assinou contrato até dezembro de 2012. A data de apresentação da nadadora ainda não foi definida, já que Poliana está no México para um período de treinos em altitude. O próximo atleta a se juntar à equipe do Parque São Jorge deve ser César Cielo. A diretoria corintiana espera finalizar, ainda nesta semana, os detalhes contratuais.

COPA DAVIS

Chile ignora tremores e bate Israel: 4 a 1

Em meio a novos tremores que abalaram a região central do país, a equipe do Chile selou ontem a vitória sobre Israel na primeira rodada da Copa Davis. Os donos da casa começaram o dia com vantagem de 2 a 1 e Fernando Gonzalez, 10.º do mundo e que abdicou de jogar Indian Wells para ajudar na reconstrução do país, bateu Dudi Sela (6/4, 6/4 e 6/3). Jorge Aguilar ainda ganhou de Harel Levy (7/6 e 6/1) para fechar a série em 4 a 1.

FRASE

"Quero muito voltar a jogar na seleção. Se o Dunga me chamar, não vai se arrepender"

Edmílson, zagueiro do Zaragoza e pentacampeão mundial, ainda com o sonho (quase impossível) de defender o Brasil na Copa da África

ATLETISMO

Filho tira Idowu do Mundial Indoor

O inglês Phillips Idowu, campeão mundial (ao ar livre) do salto triplo, desistiu de competir no Mundial Indoor, que começa na quinta-feira, em Doha. O atleta afirmou que não teve tempo de se preparar para o torneio por causa do nascimento de seu segundo filho. Sem Idowu, o sueco Christian Olsson aparece como o principal favorito ao ouro em Doha. O brasileiro Jadel Gregório também estará no Mundial.

NÚMERO

6 meses deve ficar parado o zagueiro Breno, do Nuremberg - ele machucou o joelho