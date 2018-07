Jogo Rápido

Nova arena de Cuiabá custará R$ 342 mi

As construtoras Mendes Júnior e Santa Bárbara ganharam a licitação e serão as responsáveis pela obra do novo estádio Verdão, de Cuiabá, uma das sedes da Copa de 2014. A arena multiuso (terá restaurantes, estacionamentos, hotéis, lagos, bosque e pista para caminhada) custará R$ 342 milhões, 15% abaixo do teto de R$ 405 mi.

COPA-2010

Moradores de Soweto fazem protesto nas ruas

Moradores do subúrbio sul-africano de Soweto usaram grandes pedras para montar barricadas nas ruas ontem. Protestaram contra as condições de vida no país anfitrião da Copa do Mundo, que começa daqui a três meses. Cerca de mil pessoas exigiram moradias no subúrbio onde fica localizado o Estádio Soccer City, cenário da abertura e da final da Copa.

PRÊMIO LAUREUS

Bolt e Serena vencem o Oscar do Esporte

O velocista Usain Bolt e a tenista Serena Williams ganharam ontem o Prêmio Laureus de Atletas do Ano, considerado o Oscar do Esporte, em cerimônia realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O jamaicano obteve os recordes mundiais dos 100 m e 200 m rasos no ano passado.

A norte-americana chegou à liderança do ranking mundial.

DOPING

Escândalo no atletismo será julgado em Manaus

[GORAM SABLIC]A Comissão Disciplinar da Confederação Brasileira de Atletismo julga hoje, às 19 horas, o escândalo de doping revelado em agosto de 2009. Cinco atletas já estão fora do esporte até 2011. Os técnicos Jayme Netto e Inaldo Sena estão suspensos preventivamente, assim como os velocistas Evelyn dos Santos e Rodrigo Bargas, que não deram positivo.

TÊNIS

Justine começa bem no Indian Wells

A ex-número 1 do mundo Justine Henin estreou ontem com uma vitória tranquila no Torneio de Indian Wells. Em 1h08min, a belga derrotou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 a 0, com duplo 6/2. A russa Vera Dushevina superou a australiana Jelena Dokic, ex-número 8 do mundo, por por 2 a 0, com direito a um pneu: 6/0 e 6/3.