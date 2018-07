Jogo virtual propõe reduzir o impacto humano no ambiente Já imaginou como será a cidade do Rio em 2062? A Lord Culture Resources e o grupo AXA, junto com a Pnuma, pensaram. Por meio de um jogo inédito e online, as pessoas que estão na Rio+20 ou ao redor do mundo poderão opinar e jogar no cenário o que cada um imagina para a cidade até o dia 21 de junho.