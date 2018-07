'Jogos Vorazes' lidera bilheterias nos EUA após feriado de Ação de Graças

A animação da DreamWorks "Os Pinguins de Madagascar" ficou em segundo lugar com 11,1 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e do Canadá, durante um fim de semana lento após o feriado de Ação de Graças, quando os espectadores tradicionalmente voltam sua atenção para as compras.

"Quero matar meu chefe 2", estrelado por Jason Bateman, Charlie Day e Jason Sudeikis, foi o terceiro, com 8,6 milhões de dólares em vendas para os três dias de sexta a domingo, de acordo com estimativas da empresa de rastreamento Rentrak.

A Lionsgate distribuiu o mais recente filme da série "Jogos Vorazes", enquanto "Os Pinguins de Madagascar" foi lançado pela Fox, uma unidade da Twenty-First Century Fox. A Warner Brothers, da Time Warner, distribuiu "Quero matar meu chefe 2".

(Reportagem de Ronald Grover e Chris Michaud)