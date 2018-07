John Compton deixa PesiCo e Abdalla assume como presidente

Abdalla é presidente-executivo da Pepsico Europe e passará o cargo para Enderson Guimarães, informou a fabricante de refrigerantes.

Compton estava na empresa há 21 anos e assimirá como presidente-executivo da operadora de paradas de caminhões Pilot Flying J Oil.

A notícia foi uma surpresa, já que Compton foi nomeado presidente em março. Wall Street o via como o mais provável sucessor à presidente-executiva Indra Nooyi, no cargo há cinco anos, que tem sofrido pressão nos últimos tempos por conta do preço estagnado das ações da empresa e de operações na América do Norte que estão bem atrás da rival Coca-Cola.

(Por Martinne Geller)