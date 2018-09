John Deere inaugura mais uma fábrica no RS A John Deere inaugura, amanhã, uma nova fábrica no Brasil, no munícipio de Montenegro (RS). Com 68 mil metros quadrados de área construída, a unidade será voltada para a produção de tratores, de oito modelos da marca. O investimento na expansão da produção representada pela nova unidade é calculado em US$ 250 milhões. A capacidade de produção da unidade é de 15 mil tratores/ano. Esta é a terceira fábrica da empresa no País. As outras fábricas estão em Catalão (GO) e Horizontina (RS).