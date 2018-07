John Huston e seu comovido tributo à grandeza de Joyce

Obra derradeira, e testamental, de John Huston, Os Vivos e os Mortos foi filmada durante seis semanas, entre janeiro e março de 1987, em Dublin e Valencia (na Califórnia). Anjelica Huston lembra-se das dificuldades - seu pai estava debilitado, enfrentava graves crises respiratórias e metade do filme foi rodada com ele numa cadeira de rodas, amparado por assistentes que carregavam a máscara de oxigênio, a que recorria nos momentos de necessidade. Apesar disso, o velho leão permanecia indomável. "Era o mais lúcido e ativo de todos nós", explica a filha.

John Huston sabia que estava fazendo seu último filme? Pela lógica, o último já deveria ter sido o anterior, A Honra do Poderoso Prizzi, de 1985, pelo qual Anjelica ganhou o Oscar de coadjuvante. Mas Huston, aos 81 anos, tinha uma dívida com James Joyce, autor que, como ele dizia, marcou sua juventude (e a sua geração). Ele não teria concluído Os Vivos e os Mortos, se não fosse a inestimável contribuição de um amigo. Dada a precariedade da saúde do diretor, as seguradoras se recusavam a bancar o filme, a menos que outro cineasta de calibre estivesse a postos, como stand by. Karel Reisz permaneceu as seis semanas no set, mas quem fez o filme foi Huston.

Os Vivos e os Mortos termina com a palavra "dead" (morto). Ela encerra não apenas o filme, mas também a obra de um diretor que muitas vezes foi polêmico. Cahiers du Cinéma, na fase de capa amarela, dizia que ele era um diretor sem estilo. Huston retrucava que nunca teve consciência de possuir um estilo. Contava as histórias que lhe interessavam, no estilo mais adequado para dar-lhes vida. Os Vivos e os Mortos baseia-se num conto da antologia Gente de Dublin, ou Os Dublinenses. Duas irmãs realizam um sarau. Convidam alguns amigos. Do encontro participam Gretta (Anjelica) e o marido. As pessoas riem, conversam, tudo perfeitamente banal, convencional, ou assim parece. Mas logo o espectador descobre coisas.

Gretta lembra com ardor um romance de juventude. Seu marido, que nunca amou assim, percebe o fracasso da própria vida. O final é deslumbrante, a neve, a voz do narrador, a paz do cemitério. A última e, talvez, maior obra-prima de Huston - o cineasta morreu meses depois. Não tinha estilo, mas sua obra tem unidade e é, toda ela, uma lição de arte e vida.

Serviço

Os Vivos e os Mortos.EUA/1987, 83 min.) - Dir. John Huston. Cor. DVD da Cult Classic. R$ 29,90