John McCain atribui vitória a 'discurso sincero'

O senador John McCain atribuiu sua vitória na primária republicana do Estado de New Hampshire a sua sinceridade. Uma das marcas registradas de McCain é a de dizer o que pensa, sem papas na língua, mesmo quando suas opiniões soam incômodas para alguns eleitores. "Nós tínhamos uma única estratégia: a de dizer a vocês aquilo em que eu acredito", afirmou o senador, despertando aplausos de seus correligionários, durante seu discurso de vitória. Ao subir ao palco do hotel em que se deu a festa da vitória, o orador deu boas-vindas "ao próximo presidente dos Estados Unidos", tendo ao fundo o tema do filme Rocky - O Lutador, a história de um pugilista vivido por Sylvester Stallone que consegue se sagrar campeão a despeito de suas limitações materiais e superando diversos contratempos. McCain desdenhou dos que julgavam sua candidatura sem chances de recuperação, quando, há alguns meses, ela passou por um sério revés, com pouco dinheiro em caixa e a demissão de alguns de seus principais assessores. Recuperação "Quando os analistas disseram que estávamos acabados, eu disse: 'Vou a New Hampshire, onde os eleitores não permitem que os outros tomem decisões por eles'." O senador acrescentou: "E quando me perguntaram: 'Como você vai conseguir? Você não tem dinheiro'. Respondi: 'Vou a New Hampshire e vou dizer ao povo a verdade'." O discurso sem rodeios de McCain teria sido um dos motivos de seu insucesso na prévia de Iowa. O senador é atualmente o único candidato na corrida presidencial que não defende subsídios para a produção de etanol, e Iowa é o maior produtor do biocombustível nos Estados Unidos. Tropas no Iraque Em New Hampshire, ele teve alguns embates com potenciais eleitores durante eventos de campanha. Em um deles, foi indagado se pretendia manter as tropas americanas indefinidamente no Iraque. McCain retrucou que os Estados Unidos contam com soldados estacionados na Coréia do Sul e no Japão há mais de meio século. Um dos presentes perguntou se era este o período que ele pretendia manter as tropas americanas no Iraque. O senador não titubeou: "Que sejam cem anos". Na saída de um posto de votação da capital de New Hampshire, Concord, na terça-feira, o eleitor Rodney Dow disse que iria votar em MCain porque ele sustenta as posições em que acredita. "Ele não quer nem saber se alguém vai ficar chateado. Isso é algo que ele deve ter adquirido depois de ter ficado sete anos preso", comentou Dow. "Após uma experiência destas, você defende o que acredita e assunto encerrado."