Johnny Guitar, o faroeste psicológico de Nicholas Ray

Toda vestida de preto, em contraste com o incômodo branco trajado pela sua rival, vivida por Mercedes McCambridge, Joan emerge da destruição no mais psicanalista dos westerns. Afinal, a rivalidade das mulheres não se limita a brigas por terras e em nome do amor. Emma (personagem de Mercedes) é proprietária de terras e quer se livrar de Vienna, que espera melhorar o movimento de seu cabaré com a chegada da estrada de ferro. Há, então, uma disputa econômica entre as duas.

Elas também se envolvem com o mesmo homem, o que acirra a disputa. Mais que uma história amorosa, Johnny Guitar é também (e principalmente) uma fábula sobre o macarthismo que assolava Hollywood na época (1954), terrível momento de denúncias e destruição de carreiras. Múltiplos significados que, no filme, são reforçados por imagens poderosas.

Pernalonga e Patolino em os Caça Fantasmas

14h15 no SBT

(Daffy Duck in the Night). EUA, 1988. Direção de Greg Ford e Terry Lennon.

Patolino recebe uma herança que tem de usar para o bem. E cria uma empresa para exterminar fantasmas, com a ajuda de Pernalonga, Piu-Piu e Gaguinho. Animação divertida, com os famosos personagens da Warner. Reprise, colorido, 79 min.

Outono em Nova York

15h40 na Globo

(Autumn in New York). EUA, 2000. Direção de Joan Chen, com Richard Gere, Winona Ryder, Anthony Lapaglia, Elaine Stritch.

Um playboy quarentão, dono de um restaurante de luxo, envolve-se com uma moça. A surpresa: ela, que tem idade para ser sua filha, sofre de um mal cardíaco que pode matá-la. Os dois acabam se apaixonando de verdade e ele fará de tudo para salvar o seu grande amor. Drama açucarado, mas que provoca lágrimas em muita gente. Reprise, colorido, 105 min.

Jogo da Morte

22 h na Rede Brasil

(Game of Death). EUA, 1978. Direção de Robert Clouse, com Bruce Lee, Chuck Norris.

Lutador enfrenta uma perigosa gangue que aterroriza a cidade. Este é o filme que Robert Clouse rodava quando aconteceu a misteriosa morte de Bruce Lee, em 1973, aos 32 anos. Seis anos depois, com a ajuda de dublês, Clouse conseguiu concluir a produção montando um verdadeiro quebra-cabeça, com as cenas que filmou (um total de 25 minutos), além de sequências de outros já lançados e ainda com imagens rodadas pelo sósia do ator, Gig Young. Apesar de tanta costura, o filme é um bom exemplo para se descobrir a valiosa técnica de Bruce Lee. A meia hora final é pura pauleira, quando ele enfrenta (e derrota) um a um os seus inimigos. A luta culminante é com Chuck Connors - e Bruce Lee era melhor. Hoje, o estilo é mantido por lutadores de respeito, como Jet Lee e Jackie Chan. Reprise, colorido, 96 min.

Intercine

1h15 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre Garotas Selvagens 3, de Jay Lowi, com Sarah Laine, Sandra McCoy, Ron Melendez, sobre moça que, ao 18 anos, herda a fortuna da mãe, que inclui um par de fabulosos diamantes. O padrasto dela contesta na Justiça o testamento. Mas, quando uma jovem da escola local o acusa de abuso, ele é preso, incriminado por várias provas. Sua saída é reconhecer o testamento e conseguir com a moça provas para o inocentar; e Um Pobretão na Casa Branca, dirigido e estrelado por Chris Rock, com Bernie Mac, Dylan Baker, Robin Givens, sobre um partido que, a fim de atrair as minorias, decide lançar como candidato a presidente um vereador negro e pobre. Porém, o que não se esperava, era que ele se tornasse cada vez mais popular e tivesse chances reais de ser eleito primeiro presidente negro dos Estados Unidos.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Meu Pai Herói, de Steve Miner, com Gerard Depardieu, Katherine Heigl, Dalton James, Lauren Hutton, sobre pai divorciado que leva a filha adolescente para passar as férias nas Bahamas. Os problemas começam quando, para impressionar um garoto mais velho, ela diz que o pai é seu amante e um espião internacional (França, 1994, fone 0800-70-9011); e Inesquecível, de John Dah, com Ray Liotta, Linda Fiorentino, Peter Coyote, Christopher McDonald, Kim Cattrall, Kim Coates, sobre um médico forense que, em uma inusitada experiência científica em que foi acusado de assassinar sua mulher, tenta descobrir a fisionomia do assassino de sua esposa. A busca desesperada pela verdade coloca sua vida em risco à medida que ele se depara com o principal suspeito do crime - um perigoso traficante de drogas (EUA, 1996, fone 0800-70-9012).

Cães de Aluguel

1h15 na Rede Brasil

(Reservoir Dogs). EUA, 1992. Direção de Quentin Tarantino, com Harvey Keitel, Tim Roth.

O longa que revelou Tarantino. A história de um assalto "perfeito", mas que naturalmente deu errado, é contada a posteriori. Grandes diálogos, uma direção de cena forte, elenco masculino que corresponde. Tudo impressiona, mas uma certa cena de tortura já preparava o público para o que o autor apresentaria, a seguir, em Pulp Fiction (Tempo de Violência). Reprise, colorido, 95 min.

Impacto Brutal

3 h na Rede Brasil

(China O"Brien). EUA, 1999. Direção de Robert Clouse, com Cynthia Rothrock, Richard Norton, Keith Cooke.

Cynthia Rothrock é uma pacata policial que decide abandonar seu posto para se tornar a violenta China O"Brien. A partir daí, enfrenta a criminalidade com suas aptidões de heroína. Reprise, colorido, 87 min. U.B.