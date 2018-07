Jorge Amado é homenageado com escultura na BA Uma escultura do artista plástico baiano Tati Moreno retratando os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, foi inaugurada, no fim da tarde desta quarta-feira, no Largo de Santana, na orla do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, onde o casal viveu a maior parte da vida.