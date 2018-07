Jorge Aragão diz que carnaval de SP se iguala ao do Rio Para o cantor Jorge Aragão não há diferenças entre os desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na avaliação dele é possível ocorra distinções mais estruturais entre os carnavais de ambas as capitais do que propriamente nos desfiles. "Não há diferença de desfiles, o que você pode ter de diferente é a base estrutural das escolas, é quem coordena o carnaval", disse o cantor após a primeira parte de seu show no camarote Brahma.