'Jorge Bergoglio é o líder que a cristandade precisa'

Fundamentalismo, ateísmo, peronismo, capitalismo, aborto, homossexualidade, Deus e diabo. Esses são alguns dos assuntos tratados no livro Sobre o Céu e a Terra. Os autores são dois amigos que professam religiões diferentes: o cardeal Jorge Bergoglio, atual papa Francisco, e o rabino Abraham Skorka, líder da comunidade Benei Tiokva, químico (tal como Bergoglio), biofísico e reitor do seminário rabínico latino-americano.

Skorka recebeu o Estado em seu austero escritório no bairro de Belgrano para falar sobre seu diálogo com Bergoglio que virou livro, que será lançado hoje no Brasil. Segundo Skorka, seu amigo "é o papa que a cristandade precisa. Um homem direto, sem enrolações, embora sutil".

Como surgiu a ideia de um livro que mostrasse um diálogo entre um sacerdote católico e um colega judeu?

Conheci Bergoglio antes de ele ser cardeal. Ele era arcebispo de Buenos Aires, e eu fui convidado para representar o culto judaico na ocasião da celebração religiosa do dia da pátria. Começamos a bater papo, e a conversa foi logo para o lado do futebol. E essas gozações, às vezes, servem para aproximar certas pessoas. Senti que ele me dizia: "Vamos, a porta está aberta, falemos do que quisermos". E assim começou o diálogo. Ocasionalmente nos convidávamos um ao outro para serviços religiosos. Em 2004 e 2007, ele veio aqui na sinagoga para a mensagem de saudação. Ambos sentimos que tínhamos de dar uma mensagem para judeus e católicos em união, cada um em sua denominação, mas com respeito mútuo. Então começamos a preparar o livro, no qual falamos de Deus, do diabo, da morte, de política, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo como nós dois gostamos, sem enrolar. Dizemos as coisa com clareza. E de uma forma que possa ser compreendido sem ambiguidades.

No livro, Bergloglio afirma que "Deus não é uma espécie de empresa de logística, que envia mensagens o tempo todo". O fenômeno dos sacerdotes que dizem que possuem linha direta com Deus é algo que lhes preocupa? Sim, e é algo que está crescendo. Temos arrepios só de ver essas pessoas que dizem "falei com Deus diretamente" e podem dar mensagens nefastas.

Bergoglio pode ser definido como um conservador aberto ao diálogo?

Essa é a definição mais correta. E acrescentaria: é sutil. Ratzinger (Bento XVI) não era sutil. Quando João Paulo II ainda era papa, o então cardeal Ratzinger disse publicamente que a única religião verdadeira era a católica apostólica romana.

O papa Francisco poderá ser um divisor de águas na Igreja Católica, tal como foi João 23? Minha expectativa é de que será. Quando conversávamos sobre o que a humanidade precisa, sempre dizíamos que o mundo precisa - e muito - de um grande ponto de inflexão. Agora ele está na cabeça de uma Igreja de 1,2 bilhão de pessoas. Acho que os primeiros passos que ele deu nos mostram para onde vai. É um homem íntegro, um líder sutil, mas que sabe a hora de deixar a sutileza de lado. Em relação aos assuntos que têm a ver com a moral católica, ele é muito tradicionalista e apegado às normativas.

Como definiria seu amigo?

É um homem com grande espiritualidade. Uma pessoa de hábitos austeros. Simples em seus hábitos, simples em suas homilias. Mas isso não quer dizer que suas homilias não sejam profundas. Ao contrário. Bergoglio, com poucas frases, age como um "gatilho mental" nas pessoas.