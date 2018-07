Jornada da Juventude no Rio está mantida, diz arcebispo O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, garantiu que a Jornada Mundial da Juventude acontecerá no período programado, de 23 a 28 de julho, com a presença do sucessor do Papa Bento XVI, que deixará o cargo no próximo dia 28. A renuncia de Joseph Ratzinger ao papado, a primeira na história da Igreja Católica em 600 anos, foi anunciada hoje pelo Vaticano.