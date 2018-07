Jornada Mundial da Juventude começa oficialmente hoje A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começa oficialmente nesta terça-feira, 23, com a missa de abertura celebrada por dom Orani João Tempesta, a partir das 19h30. O papa Francisco participará da vigília no sábado, 27, e fará a missa final no domingo, 28, em Guaratiba, para 1,5 milhão de pessoas. Nesta terça, o pontífice deve passar o dia no Centro de Estudos do Sumaré, na zona norte do Rio, onde está hospedado.