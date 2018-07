Jornada Mundial da Juventude é aberta oficialmente Com a chegada da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora, às 18h25, no palco montado na praia de Copacabana, foi aberta oficialmente a Jornada Mundial da Juventude, que vai até 28 de julho. No palco, bispos de vários países receberam os símbolos da jornada, antes da missa de abertura, celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Os cardeais já estão no lado direito do palco, vestidos com trajes especiais.