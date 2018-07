'Jornada será prova geral para o Rio' Antes de sediar jogos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o Rio de Janeiro terá de provar sua capacidade de receber eventos de grande porte com a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada pelo Vaticano entre 23 e 28 de julho de 2013. Essa é a expectativa da organização do evento, que esteve no Rio nesta semana para avaliar os preparativos. Durante a jornada, a cidade deverá receber 2 milhões de católicos de mais de 80 países.