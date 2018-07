Jornais americanos revelam crítica ou omissão à Rio+20 Os jornais americanos reagiram ao encerramento da Rio+20 com omissão completa ou crítica dura aos seus resultados. O New York Times e o Wall Street Journal seguiram a primeira linha. O Washington Post afirmou não valer a pena gastar tanto dinheiro em reuniões de cúpula desse tipo. Na Califórnia, o Estado mais consciente sobre a questão ambiental, o Los Angeles Times destacou o compromisso firmado na Rio+20 de aporte de US$ 513 bilhões em planos para levar tratamento de água, obras sanitárias e energia aos países pobres.