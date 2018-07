Jornal com pesquisa falsa é apreendido em Lorena O Jornal Atos, publicação que circula na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, a 200km de São Paulo, teve a capa e uma página interna plagiadas com uma falsa pesquisa. O material foi apreendido neste sábado (6) e o caso será investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público.