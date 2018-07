Jornal do Vaticano diz que papiro é falso

Contrariando especialistas de instituições renomadas como as Universidades de Nova York, Princeton e a Hebraica de Jerusalém, o jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, publicou ontem um artigo com a acusação de que papiro do século 4 recentemente apresentado por uma especialista da Universidade Harvard, que diz que Jesus Cristo tinha uma mulher, é "falso".

O papiro em questão foi levado à historiadora Karen King por um colecionador americano não identificado e apresentado ao mundo em Roma, na semana passada. Nele, está escrito em copta, uma língua do Egito antigo, um trecho com a frase "...Jesus lhes disse: 'Minha mulher...".

O artigo publicado pelo vespertino da Santa Sé é do italiano Alberto Camplani, especialista em copta e professor de História do Cristianismo na Universidade La Sapienza de Roma. No texto, ele diz que Karen apresentou o papiro como do século 4, mas que o texto pode ter sido escrito no século 2, "quando se debatia sobre se Jesus esteve casado".

Camplani destaca que esse documento "não foi descoberto em uma escavação, mas provém de um mercado de antiguidades". Também afirma que a menção que Jesus faz a uma mulher seria uma expressão metafórica, que simboliza "a consubstancialidade espiritual entre Jesus e seus discípulos, que são amplamente divulgadas na literatura bíblica e na cristã primitiva".

O italiano também colocou em dúvida a estratégia montada pela historiadora americana para divulgar a descoberta. Segundo ele, foi "sem deixar nada ao acaso: imprensa americana avisada e entrevista coletiva prévia de King para preparar a exclusiva mundial".

Mas apesar de o artigo dizer que o papiro é uma "trôpega falsificação, como tantas que chegam do Oriente Médio", especialistas em papirologia e em cultura copta de várias universidades de ponta consultados durante meses pela historiadora de Harvard afirmaram que o papiro é quase "impossível de falsificar". / EFE