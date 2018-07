Jornal e web: cada vez mais conectados

Decidir o próximo passo numa empresa centenária requer reflexões. Qual o tamanho do passo a ser dado? Qual o melhor momento? Em que direção? Mas são os mesmos 135 anos de tradição que garantem ao Grupo Estado a segurança de fazer esse movimento.

Ouça entrevistas com os idealizadores do redesenho

Desde julho do ano passado, uma equipe de designers, jornalistas e executivos se dedica ao redesenho do jornal que os leitores recebem hoje e do novo estadão.com.br, no ar desde a meia-noite. Até a definição das mudanças, foram meses de pesquisas, visitas às mais respeitadas redações do mundo, criação de protótipos e muitas avaliações e discussões. O saldo dessas reflexões: o Grupo Estado acredita na convivência entre as mídias.

"A ideia é estar ao lado dos leitores a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, oferecendo instantaneidade, interatividade, conteúdos multimídias, contexto e análise", explica Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado.

"O futuro do jornalismo é múltiplo, tanto na forma com que se oferece o conteúdo quanto no jeito com que se consome a informação", completa Silvio Genesini, diretor-presidente do Grupo Estado.

Para tornar esses objetivos possíveis, o Estado se empenhou na formulação de um redesenho que atendesse tanto às demandas dos leitores - detectadas em pesquisas de percepção e qualitativas - quanto às dos jornalistas que produzem o jornal.

"Sabíamos que era hora de mudar, que precisávamos pensar grande e no longo prazo e que tínhamos de fazer algo muito bem feito", diz Roberto Gazzi, editor-chefe do Estado e responsável pelo novo projeto.

Gandour lembra que, durante as mudanças feitas pelo Estado em 2004, o jornalista Ruy Mesquita, diretor de Opinião do Estado, comentou: "(O jornal) procura adaptar seu modelo gráfico às novidades da época, para melhor servir aos que nos distinguem com sua preferência na procura de informações sobre a cidade, o País e o mundo. (...) Os jornais diários parecem cada vez mais destinados a ajudar a pensar, a compreender e a criticar do que a simplesmente informar." "Esse testemunho continua absolutamente atual", analisa Gandour.

"Com uma tipografia mais elegante e maior organização das peças informativas, aumentamos o conforto do leitor ao percorrer as páginas", explica Fabio Sales, diretor de Arte do Grupo Estado.

As imagens também foram mais valorizadas na nova versão do jornal. "Embora abrigue o mesmo conteúdo, a área de texto está menor. Com isso, fotografia e infografia são realçadas."

Organização. Para aumentar a percepção do leitor, os diferentes gêneros jornalísticos também ganharam colunas e formatos gráficos diferentes, contribuindo para um jornal mais organizado, mais analítico, de leitura mais agradável e com maior diversidade de cadernos, do Paladar ao Negócios, do Sabático ao Estadinho.

"A intenção sempre foi de melhoria contínua", resume Gazzi, referindo-se à movimentação iniciada em 2004, ano do último redesenho. O processo foi acelerado com a pressão do crescimento da internet. Norteando as mudanças esteve a certeza de que "o jornal ainda vai ser, por muito tempo, um meio de distribuir notícias exclusivas", diz Gazzi. "Mas complementadas com muita análise, prospecção, bastidores, cenários, serviços."

Hora de investir. O cenário nacional colabora para essas escolhas. Internamente, o Grupo Estado vive momento positivo. "O grupo está muito saudável financeiramente e recuperou sua capacidade de investir", comemora Genesini. "Teremos várias iniciativas até o fim do ano, no sentido de preparar o grupo para essa multiplicidade de oferta de conteúdos e a diversidade de consumidores."

Algumas ações expandem o alcance do conteúdo editorial. A ideia é levar o Estado ao leitor, além de atrair o leitor ao Estado. "Já fazemos muitos eventos, como o Prêmio Paladar", diz Ilan Kow, editor-chefe de Publicações. "Agora, planejamos ações na Rádio Eldorado, eventos especiais, debates e publicações extras para ainda mais produtos. Tudo com a marca Estadão."

A estabilidade econômica e social também faz crescer o número de pessoas em busca de conhecimento de qualidade. "O crescimento econômico levou pessoas que nunca haviam lido jornal a consumir esse produto e se sentir mais cidadãs", avalia Carlos Alberto Di Franco, diretor do Master em Jornalismo e professor de Ética da Comunicação. Decorre disso a explosão de diários populares. Os mais tradicionais, por sua vez, precisam de diferenciação para manter e conquistar leitores mais qualificados. "E esse nicho procura uma marca forte, que tenha tradição e credibilidade." É nisso que o Grupo Estado acredita e aposta.