Jornal enfrenta a censura pela primeira vez

Os cortes mais extensos ocorreram na edição vespertina, o chamado Estadinho. Ao todo, a faca dos censores atingiu oito de suas edições. No Estado, os trechos afetados foram menores, mas a ação mutilou 14 de suas edições no período.

A escalada autoritária começou em 17 de novembro, quando o presidente Venceslau Brás decretou estado de sítio no Distrito Federal (então no Rio), em São Paulo e nos três Estados da Região Sul do País. Em 23 de novembro, o jornal publicou uma nota escrita à mão pelo presidente para o jornal. Nele, Brás pedia aos brasileiros que se unissem para enfrentar os perigos da guerra contra a Alemanha, aumentando a produção agrícola contra a fome, e que ficasse alerta contra espionagem inimiga “que é multiforme”.

Logo no dia seguinte, um sábado, a edição do Estadinho foi alvo da tesoura dos censores. Na coluna Tópicos, um trecho inteiro foi publicado em branco. Era o primeiro sinal de resistência.

O segundo ataque da censura contra o jornal aconteceu no dia 1.º de dezembro, quando os policiais responsáveis pelo setor cortaram dois trechos do artigo O Estado de Sítio, assinado pelo jornalista Mário Pinto Serva, no Estadinho. Mais uma vez, a direção do jornal decidiu publicar os espaços em branco. O artigo cobrava que a atividade dos agentes da polícia contra a imprensa fosse controlada. “É preciso que o governo federal declare quais as garantias constitucionais que ficam suspensas e quais permanecem vigentes.”

Serva, que trabalharia no jornal até o fim da década de 1950, tornou-se a maior vítima da ação dos censores. O alvo de seus artigos era o estado de sítio e a forma como este, em vez de contribuir para trazer apoio ao governo, estava alienando parte da nação, com “sua série de medidas desnecessárias, violentas e inconstitucionais”. No dia 4 dezembro, os leitores ficaram sem o trecho final de seu artigo sobre a inconstitucionalidade do estado de sítio.

Sítio Ditatorial. A censura se agravou no dia 13 de dezembro, quando metade do artigo A Censura à Imprensa foi vetado. O espaço em branco na página 3 do Estadinho mostrou o significado da ação policial. O jornal manteve sua luta. A reação policial veio em 2 de janeiro de 1918, quando o artigo Sítio Ditatorial foi proibido na íntegra. O censor Alarico Silveira justificou sua decisão: “O artigo não podia sair em consequência do estado de sítio”.

O jornal publicou então apenas o título e um enorme espaço em branco em sua página 3. E Serva decidiu pedir habeas corpus para publicar seus artigos. A mordaça continuou durante o mês de janeiro, quando a Justiça paulista se negou a derrubar a censura. O jornal recorreu ao Supremo Tribunal Federal em 19 de janeiro.

Um mês depois, metade da página 3 da edição vespertina foi publicada em branco. Era o espaço reservado para mais um artigo censurado. A edição do Estado de 23 de fevereiro trouxe a palavra censura escrita no meio de uma coluna em branco do noticiário político. Altino Arantes, do Partido Republicano Paulista (PRP), estava no meio de seu mandato – ele seria substituído, em 1920, por Washington Luís, que seria o último presidente da República Velha.

Em 28 de fevereiro, a censura ao jornal foi suspensa. No dia seguinte, Serva publicou o artigo vetado: A Censura Paulista. “Ao povo brasileiro só resta uma última defesa legal – recorrer ao Poder Judiciário Federal, que tem competência para desconhecer os efeitos de quaisquer atos do Executivo ou Legislativo infringentes dos textos constitucionais”. Nos dias seguintes, o jornal publicou os trechos e os artigos suprimidos pela censura. Chegava ao fim a primeira mordaça imposta ao jornal.