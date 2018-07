Jornal espanhol El País retira 'foto falsa' de Chávez

O presidente venezuelano recupera-se de um tratamento de câncer em Cuba, onde foi submetido a uma cirurgia em dezembro. Chávez não é visto em público há seis semanas.

A foto que o jornal El País publicou, classificada como exclusiva, mostrava a cabeça de um homem deitado e entubado.

O jornal informou, em um breve comunicado publicado em seu site na Internet, que decidiu retirar a foto depois de comprovar que a imagem não era de Chávez.

A oposição venezuelana tem criticado o silêncio oficial sobre o estado de saúde de Chávez, enquanto seus aliados acusam a mídia estrangeira de ter se aliado a opositores para difundir rumores de que o estado de saúde do presidente é pior do que vem sendo informado.

"El País pede desculpas a seus leitores pelo prejuízo causado. O jornal abriu uma investigação para determinar as circunstâncias do ocorrido e os erro que tenham sido cometidos na verificação da fotografia", disse o jornal em comunicado.

A fotografia ficou no site do jornal durante meia hora e também aparece nas primeiras edições da versão impressa, antes de o jornal ter parado as rotativas para fazer a alteração na capa.