Jornal nazista volta às bancas na Alemanha

Hitler voltou às primeiras páginas de jornais na Alemanha. A responsável por isso é uma editora britânica, que está lançando esta semana nas bancas do país uma série de edições originais de jornais alemães da era nazista. Entre elas, a reimpressão do diário nazista Der Angriff (O Ataque), fundado em 1927 por Joseph Goebbels, futuro ministro da Propaganda do Terceiro Reich. A coleção "Zeitungszeugen" (testemunhas de jornal, em tradução livre) é editada semanalmente, trazendo sempre três periódicos originais de um dia específico do período entre 1933 e 1945. O primeiro número traz três diários de 20 de janeiro de 1933, quando Adolf Hitler é nomeado chanceler alemão. Além de Der Angriff, estão incluídos fac-símiles do conservador Allgemeine Deutsche Zeitung e do comunista Kämpfer. As edições vêm completas, incluindo caderno de esportes, classificados e até coluna social. Logo na primeira página de Der Angriff, o leitor encontra um editorial de Joseph Goebbels, intitulado "Limpando a mesa!", onde o aliado de Hitler afirma que "o nacional-socialismo não tentará nada pela metade", completando com a promessa de que ele e seus correligionários estão "prontos para curar o corpo doente do povo alemão e fazê-lo capaz de viver novamente". A publicação de material de propaganda nazista é assunto delicado na Alemanha. Basta lembrar que o porte de símbolos como a suástica e similares pode causar sérios problemas com a Justiça. Filmes de propaganda nazista têm exibição restrita por lei e livros como a autobiografia Mein Kampf (Minha Luta), de Hitler, não podem ser reeditados até hoje. Alguns temem que o material acabe sendo usado por neonazistas, em vez de servir como fonte informação histórica. Para se precaver de problemas, a editora lançou os jornais com um generoso suplemento informativo, incluindo artigos e análises de historiadores renomados, enfocando a época do Terceiro Reich. Além disso, os responsáveis se preocuparam em se distanciar explicitamente do conteúdo nazista, através de um aviso, impresso na publicação. "A edição de jornais e documentos originais do tempo do nacional-socialismo destina-se à compreensão desse período crítico da história alemã. O editor se distancia expressamente dos conteúdos dos periódicos e documentos nacional-socialistas". A Alemanha é o nono país europeu onde o empresário britânico Peter McGee, diretor da editora Albertas Limited, lança seu projeto focalizando o período nazista. A editora aposta no sucesso da empreitada, e planejou uma tiragem considerada alta, de 300 mil exemplares para o primeiro lançamento. Livros e matérias sobre o Terceiro Reich tem vendido bastante na Alemanha. Para se ter uma idéia, as edições mais vendidas da respeitada revista alemã Der Spiegel costumam ser aquelas trazendo Adolf Hitler na capa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.