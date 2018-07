Jornal no Amazonas sofre atentado a tiros na madrugada A sede do jornal Diário do Amazonas foi alvo de um atentado durante a madrugada de sábado, 21. De acordo com o jornal, dois homens, numa motocicleta, usando capacetes, dispararam sete tiros contra a fachada do prédio. Seis tiros acertaram a grade do portão de entrada e cinco atingiram as vidraças do primeiro andar do edifício. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nota exigindo o esclarecimento do ataque, descrito como "possível ato de intimidação à liberdade de imprensa". No texto, assinado pelo vice-presidente responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão da entidade, Júlio César Mesquita, a ANJ expressa o desejo de que "a motivação do crime e a identificação dos seus autores, para que a Justiça tome as providências cabíveis", ocorra rapidamente. A ANJ diz ainda acreditar que o jornal " não se intimidará diante desse atentado e prosseguirá no compromisso de fazer o melhor jornalismo para seus leitores".