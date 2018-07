Jornal 'O Estado de S. Paulo' completa hoje 134 anos O jornal O Estado de S. Paulo, que comemora hoje 134 anos de fundação e 129 anos de vida independente, está lembrando desde junho seu passado de luta pela liberdade e pela democracia com o lançamento de dois livros e a promoção de uma exposição de fotografias e textos sobre os períodos mais marcantes de sua trajetória. O livro Páginas da História, reedição ampliada da versão publicada em 2000, é uma coletânea de 227 capas ou primeiras páginas do jornal com os fatos que marcaram o País e o mundo entre 4 de janeiro de 1875 - quando o Estado nasceu com o nome de A Provincia de São Paulo - e 13 dezembro de 2007, data em que a manchete anunciou a extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Essa coleção documenta a batalha de Julio Mesquita, que assumiu o cargo de diretor-gerente em 1888, em defesa da abolição da escravatura e da proclamação da República - duas conquistas que a Provincia noticiou com grande destaque. Com a mudança do regime, o jornal mudou o nome para O Estado de S. Paulo, em janeiro de 1890.