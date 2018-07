Jornal oficial chinês cai em pegadinha sobre 'sexy' líder norte-coreano

O site do jornal publicou um vasto álbum fotográfico do rechonchudo Kim Jong-un, na terça-feira, aparentemente acreditando no texto do site satírico dos EUA The Onion, que apontou Kim como "O Homem Vivo Mais Sexy de 2012".

Certamente chamou a atenção dos leitores chineses -- mas talvez não como os editores pretendiam.

O álbum foi replicado e comentado mais de 25 mil vezes na quarta-feira à tarde no site Weibo, espécie de Twitter chinês. "Agora entendo os padrões estéticos do nosso partido", disse um blogueiro.

O site do Diário do Povo, que é independente da versão impressa, não mencionou no texto ou nas legendas das fotos se entendeu a natureza satírica do The Onion, e um editor ouvido por telefone se negou a comentar.

"Foi só uma reportagem normal. Cobrimos a reportagem do The Onion de forma objetiva e factual", afirmou.

Se o texto irônico tiver sido confundido com uma notícia genuína, não seria a primeira vez que isso acontece na China.

Em 2002, o Beijing Evening News citou uma reportagem do The Onion segundo o qual o Congresso dos EUA ameaçava trocar Washington por outra cidade se não ganhasse uma nova sede, com cúpula retrátil. Era uma ironia com os times esportivos que ameaçam ir embora de uma cidade para conseguirem um novo estádio.

Para alguns leitores, as fotos de Kim --a cavalo, cumprimentando soldados, aplaudindo e acenando- causaram constrangimento.

"O Diário do Povo cumprimenta o sr. Kim Jung-un como o homem mais sexy do mundo, e o mundo todo está rindo", disse o blogueiro Fu Laidi no Weibo. "Só quero saber se o editor foi demitido ou não... Segundo as novas regras da China, esse é um acidente muito sério... toda a imprensa estrangeira está rindo de nós", escreveu outro.

Pelo menos um usuário, identificado como "Hacintosh", demonstrou pena do Diário do Povo. "Vocês sabe como é duro achar uma notícia positiva sobre a Coreia do Norte?", argumentou. "Quando finalmente acham uma, não importa o que seja, colocam online."

Na versão imprensa, o Diário do Povo é pautado pela propaganda ideológica, mostrando as atividades de dirigentes comunistas, textos das políticas estatais e histórias edificantes de trabalhadores-padrão. Já o site tem controle menos rígido, para atrair leitores.

Na seção de fotos onde a matéria sobre Kim apareceu, outras notícias em destaque incluíam "Vídeo incrível: jiboia vomita vaca", "Celebridades e seus filhos" e "Vídeo sexual de funcionário no trabalho".

O The Onion, enquanto isso, atualizou sua "reportagem" com um link para o Diário do Povo, qualificando o jornal como "orgulhosa subsidiária comunista da The Onion Inc".

"Reportagem exemplar, camaradas", dizia o texto (http://www.theonion.com/articles/kim-jongun-named-the-onions-sexiest-man-alive-for,30379/).

O Diário do Povo, no entanto, já retirou o álbum do seu site.

(Reportagem de Koh Gui Qing)