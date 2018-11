''Jornal permite jornalismo de alta qualidade narrativa''

ESPECIAL PARA O ESTADO

Alfonso Sánchez-Tabernero, vice-reitor da Universidade de Navarra

"Para sobreviver, os grandes jornais precisam fazer com que seja interessante o que é relevante", diz o professor Alfonso Sánchez-Tabernero, vice-reitor da Universidade de Navarra.

O pesquisador falou recentemente ao Estado, quando esteve em São Paulo como convidado do Master em Jornalismo - Gestão Estratégica de Empresas de Comunicação, curso do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS).

Para ele, o jornalismo impresso deve ser feito para um público de paladar fino e "ser importante pelo que conta e pela forma como conta. A narração é cada vez mais importante".

O que o jornal impresso deve fazer para atrair o jovem?

Quem tem menos de 30 anos gosta de sensações, mensagens instantâneas. Para isso, a internet é imbatível. Mas há quem queira entender o mundo. Para esses, deve existir leitura reflexiva, a grande reportagem.

Como fazer isso?

Antes, os periódicos cumpriam muitas funções. Hoje, não cumprem algumas delas. Não servem mais para nos contar o imediato. E as empresas jornalísticas precisam assimilar isso e se converter em marcas multiplataformas, com produtos adequados a cada uma delas.

Há um modelo a ser seguido? Nas experiências que acompanho, ninguém alcançou a perfeição e ninguém se equivocou totalmente. O perceptível é que os jornais estão lentos para entender que o papel é um suporte que permite trabalhar em algo que a internet e a rede social não podem: a seleção de notícias, jornalismo de alta qualidade narrativa e literária. É para isso que o público está disposto a pagar. A fortaleza do jornal não é dar notícia, é se adiantar e investir em análise, interpretação e se valer de sua credibilidade.

Seria um jornal com cara de revista?

Boa parte da evolução vai por aí. Um jornal feito de grandes temas e elaborado em vários dias. Cada página deve ter esforço editorial e muito talento.

Poderia se pensar no fim do jornal diário?

Não. Acho que há terreno para o jornal diário, desde que seja feito para um público não massivo. Gente que o jornal precisa surpreender, todos os dias, com o que não seja ordinário.

Como ser analítico e, ao mesmo tempo, leve graficamente, o que normalmente implica diminuir o tamanho do texto?

Estamos em uma época em que a informação gráfica é muito valiosa. Mas um diário sem texto é um diário que vai morrer. O suporte melhor para fotos e gráficos não é o papel. Há assuntos que não são possíveis de resumir em poucas linhas. E não é verdade que o público não gosta de ler. O público não lê o que não lhe interessa, o que não tem substância. Um bom texto, para um público que adquire a imprensa de qualidade, sempre vai ter interessados.

Daí a necessidade de uma boa formação para o jornalista...

Exatamente. Para mim, o grande desafio do jornalismo é a formação do jornalista. Se você for a um médico e ele disser que não estuda nada há 25 anos, você acha ruim. Mas há jornalistas que não estudam nada há 25 anos. O jornalismo não é a rotativa: o valor dele se chama informação, talento, critério. Por isso é preciso jornalistas com boa formação cultural, intelectual e humanística. Gente que leia literatura, seja criativa e motivada.