Jornal viveu longos períodos sob censura A curiosidade dos internautas em acessar no Estadão Acervo as páginas censuradas do jornal durante os períodos de autoritarismo mostra como esse tema é caro à sociedade. O diretor de Conteúdo, Ricardo Gandour, lembra que a família Mesquita sempre faz questão de lembrar que, dos 137 anos do jornal, 132 são de vida independente, "descontados os cinco anos em que o Estado permaneceu confiscado pela ditadura de Getúlio Vargas, de 1940 a 1945".