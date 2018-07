Jornalismo, 300

Defensores do texto curto e inculto também terão dificuldade de explicar o que tem causado a tendência consistente ainda que limitada do interesse brasileiro pelo jornalismo cultural e pelo chamado jornalismo literário. Livros, debates, iniciativas e conferências têm surgido em sequência, como se muita gente estivesse descobrindo só agora autores como John Hersey ou Truman Capote (Hiroshima e A Sangue Frio foram parar até na lista dos mais vendidos graças à coleção de mesmo nome da Companhia das Letras), Martha Gellhorn (Objetiva) ou Hunter Thompson (Conrad), Gay Talese ou Tom Wolfe - dois que palestraram por aqui neste ano. Como em toda tendência, há exacerbação, mas as vantagens recompensam largamente. Depois de duas décadas de pregação de um jornalismo de manuais de redação e lides previsíveis, eis uma glasnost; é até divertido ver que hoje a defesa da escrita antiburocrática se tornou quase consenso.

E então vemos que jornalistas escrevem livros de reportagem, perfis, biografias, livros de história, crítica e ensaio, ajudando a diminuir lacunas editoriais e a compensar a baixa produção de nossas academias, que parecem achar mais importante o que fazem para o consumo interno do que para o público educado. E vemos publicações se lançarem, como a Piauí e as versões brasileiras de Granta e Rolling Stone. E vemos livros como Elogiemos os Homens Ilustres, de James Agee (fotos de Walker Evans; Companhia das Letras), com as extravagâncias de seu estilo a serviço da descrição dos sentimentos americanos na Depressão, serem publicados - assim como as obras de George Orwell, que não precisou passar por nenhuma redação antes de se tornar o maior de todos. De Paul Theroux, mais um grande escritor de não-ficção, por sinal, acaba de sair aqui um livro de 2002, O Safári da Estrela Negra (Objetiva), excelente descrição de sua incrível viagem do Cairo até a Cidade do Cabo. Sua postura é a de um jornalista em busca dos fatos, os quais sabe complexos.

A definição de jornalismo literário é a parte chata do assunto. O termo foi inventado pelos americanos no início do século 20, mas a prática de um jornalismo com técnicas de narrativa originárias da ficção (diálogos e detalhes que criam clima ao mesmo tempo que transmitem informações) é bem mais antiga e remonta a autores como Daniel Defoe e Charles Dickens. O próprio jornalismo cultural, praticado há 300 anos numa revista como a Tatler (e pouco depois a Spectator), se consolidou como uma forma de levar conhecimento e debate para as ruas e tavernas, o que exige uma linguagem com recursos literários e temperatura jornalística - tal como Machado de Assis faria em suas crônicas e críticas. Samuel Johnson, o ensaísta, ficcionista, poeta, biógrafo e dicionarista cujo tricentenário também se comemora agora, dizia que ninguém desenvolveria um estilo se não lesse aquelas revistas.

Chamar a reportagem com estilo de "jornalismo narrativo" não ajuda muito, porque qualquer matéria narra uma história; e "jornalismo autoral" remete ao cinema "d"auteur" dos anos 60, para o qual a história era quase um detalhe... Muita gente pensa que se trata de um jornalismo metido a literatura, ou subliteratura, e as declarações reacionárias de Tom Wolfe em sua passagem pelo Brasil soaram como comprovações disso (não perceber o prazer de ler Proust e Joyce e dizer que Picasso desenhava mal, my God!), assim como alguns textos afetados com personagens exóticos que têm aparecido na imprensa brasileira. Mas é um gênero autônomo e, como dizia Louis Armstrong sobre o jazz, se você precisa perguntar o que é, não vai entender. Pegue um texto e saberá.

RODAPÉ

Entrevistas também podem ser grande jornalismo, e há um extraordinário exemplo nas livrarias, os três volumes da conversa de Jorge Luis Borges com o jornalista argentino Osvaldo Ferrari: Sobre a Amizade e Outros Diálogos, Sobre a Filosofia e Outros Diálogos e Sobre os Sonhos e Outros Diálogos (editora Hedra). O mundo de Borges é tão rico e particular que a contabilidade de concordâncias e discordâncias é terciária. Seu gosto pelo romantismo de língua inglesa, de caráter gótico e/ou metafísico, de autores como Chesterton, Poe, De Quincey e outros, fica muito claro, embora não seja muito lembrado quando se trata de analisar sua ficção. E ele fala também de amor, política, moral. E que legal saber que ele também gostava muito de Pink Floyd The Wall.

Na revista Serrote, entre outros bons textos, há uma entrevista com outro grande autor argentino, Júlio Cortázar, feita por Antonio Trilla, que tem uma resposta relacionada a esse tema. Cortázar contou de sua conhecida paixão por jazz, disse que ouvia três discos por dia e comentou a influência do swing em seu estilo, embora jamais escrevesse com música ao fundo. Mas deixou bem claro: "O jazz é maravilhoso, mas a música clássica é como a grande literatura, e meu amor pelo jazz corre paralelo ao meu amor pela música clássica... Se você ouve música medieval, a música de câmara de Mozart ou os últimos quartetos de Beethoven, sabe que isso é o máximo que se pode atingir em termos de música." Afirmou ainda que ouvia mais clássica que jazz e que salvaria esses discos - e Béla Bartók - de um dilúvio. Não é por gostar muito de jazz ou Pink Floyd que precisamos botá-los num pedestal único. Música é música em qualquer registro, gênero e endereço.

DE LA MUSIQUE

Correndo em paralelo, quem gosta de canções com levada de balada vai se divertir bastante com Sabrina Starke, nascida no Suriname, naturalizada na Holanda e radicada nos EUA, que no CD Yellow Brick Road compõe e canta soul e r&b com uma voz que lembra um pouco Amy Winehouse, mas mais suave e menos inventiva; Do For Love já virou hit. E Yusuf Islam, o velho e bom Cat Stevens, mostra em Roadsinger que ainda sabe fazer folk bonito como o do título e Thinking "Bout You.

De cantores brasileiro, escutei os CDs recentes de Maria Bethânia, Tua e Encantería, mas acho que interrompem uma boa série de trabalhos que ela vinha fazendo na mistura de compositores clássicos e jovens; os arranjos e seu canto soam repetitivos, quase monótonos. Já Ney Matogrosso em Beijo Bandido vai de tradicionais como Fascinação a atuais como Bicho de Sete Cabeças com sofisticado colorido vocal, apropriando-se até mesmo de Piazzolla em As Ilhas.

Mas o que certamente Cortázar curtiria muitas vezes ao dia é essa caixa Billie Holiday - The Commodore and Decca Masters. Está tudo ali, de Strange Fruit e Fine and Mellow a What Is This Thing Called Love e I Love You Porgy, numa voz que não é blues, nem jazz, nem nada que se conheça: o único gênero musical ao qual ela pertence se chama Billie Holiday.

POR QUE NÃO ME UFANO

Não esqueci de verter lágrima para o cineasta e ator Anselmo Duarte e o pintor e escultor Antonio Lizárraga, não; escrevi sobre eles no blog, mas quero acrescentar um ponto aqui. O Pagador de Promessas foi acusado de não ser suficientemente engajado ou vanguardista, mas é dos raros filmes brasileiros que seguem firmes e fluentes até hoje. Lizárraga sempre se orgulhou de ser um artista gráfico, que usava assimetrias para criar brechas de humor e silêncio, mas muitos quiseram ver nele um concretista, um programático. Agora eles já descansam desses chatos.